Попри розбіжності, Трамп назвав саміт G20 "приголомшливим успіхом"

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Президент США Дональд Трамп назвав саміт "Великої двадцятки" у Німеччини приголомшливим успіхом, попри розбіжності США з іншими країнами з питання зміни клімату.

Лідери 18 країн на саміті G20 у Німеччині відновили своє зобов'язання втілити Паризьку угоду щодо зміни клімату, незважаючи на вихід з угоди США.

Останній день переговорів на саміті в Гамбурзі через це затягнувся, однак урешті-решт вдалося досягти згоди.

Учасники саміту відзначили рішення президента Дональда Трампа вийти з Паризької угоди, але наполягають, що це не зменшило їхньої відданості справі боротьби з глобальним потеплінням.

Компромісу досягнуто після хвилі насильства, яким супроводжувалися нові протести в Гамбурзі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Багато людей протестували проти позицій президента Трампа в питанні змін клімату

У спільній заяві за результатами саміту, оприлюдненій у суботу, сказано: "Ми беремо до уваги рішення Сполучених Штатів Америки відмовитися від Паризької угоди".

Проте лідери інших членів Великої двадцятки погодились, що ця угода є "незворотною".

У заяві також зазначається, що США "намагатимуться тісно співпрацювати з іншими країнами, щоб допомогти їм отримувати доступ до викопного палива і використовувати його у чистіший та ефективніший спосіб".

Дональд Трамп обіцяв допомогти вугільній промисловості США відродитися і заявляв, що Паризька угода ставить американських виробників у невигідні умови.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель на прес-конференції за підсумками дводенного саміту заявила, що вона все ще жалкує з приводу позиції пана Трампа щодо Паризької угоди, але задоволена тим, що решта 19 країн виступили проти перегляду угоди.

Крім того, наполягаючи на включенні окремих пунктів Америки в остаточний текст заяви, пан Трамп скасував свою власну плановану прес-конференцію в суботу, посилюючи імідж "Великої двадцятки" як "G19 + 1", повідомляє дипломатичний кореспондент ВВС Джеймс Роббінс.

Це був суперечливий саміт, у якому решта країн світу намагається змиритися з політикою "Америка перша" президента США, повідомляє наш кореспондент.

Що далі?

"Я думаю, це дуже зрозуміло, що ми не змогли досягти консенсусу, але розбіжності не були оформлені, чітко зазначені", - сказала пані Меркель журналістам.

Вона сказала, що не поділяє думку прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей, що Вашингтон може передумати і повернутися до угоди про клімат.

Але пані Мей на прес-конференції в суботу підтвердила свою віру в те, що США зможуть приєднатися до цієї угоди.

Президент Франції Еммануель Макрон також намагався переконати пана Трампа змінити його думку. Він сказав: "Я ніколи не відступлюся віж спроб його переконати, бо вважаю, що це мій обов'язок".

Він заявив, що 12 грудня в Парижі відбудеться черговий саміт для подальшого прогресу в угоді про клімат та фінансування.

Чому в Гамбурзі протестують?

У місті другий день не вщухали масові протести, де вночі спалахнули сутички між демонстрантами та озброєною поліцією.

Демонстранти, які протестували проти присутності в Гамбурзі Трампа та Путіна, змін клімату та глобальної майнової нерівності, підпалювали автомобілі й барикади, жбурляли в поліцейських каміння і грабували крамниці.

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Під час протестів майже 200 поліцейських зазнали поранень. Десятки демонстрантів було заарештовано.