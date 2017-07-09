Вибух в будинку в Києві: загинули двоє людей

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За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій станом на ранок неділі, внаслідок вибуху в будинку в Голосіївському районі Києва загинули двоє людей. Це жінка 1972 року народження та чоловік.

Загалом внаслідок вибуху постраждали шестеро людей, п'ятьох з них ушпиталили, повідомляє ДСНС.

Роботи з розбору зруйнованої частини будинку припинили.

Причини вибуху наразі ще з'ясовуються.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, для 17 людей, що проживали в будинку, вже виділено тимчасове житло.

Вибух стався в триповерховому будинку за адресою проспект Голосіївський, 70 у суботу. В результаті обвалилося перекриття між поверхами, а згодом сталося загоряння.

Спочатку в поліції повідомили, що попередньою версією є вибух побутового газу.

Однак згодом у ДСНС зазначили, що причину вибуху визначити поки що неможливо.

Загалом у будинку зареєстровано 64 мешканці, повідомили в поліції.