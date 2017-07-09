Вибух в будинку в Києві: загинули двоє людей
За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій станом на ранок неділі, внаслідок вибуху в будинку в Голосіївському районі Києва загинули двоє людей. Це жінка 1972 року народження та чоловік.
Загалом внаслідок вибуху постраждали шестеро людей, п'ятьох з них ушпиталили, повідомляє ДСНС.
Роботи з розбору зруйнованої частини будинку припинили.
Причини вибуху наразі ще з'ясовуються.
Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, для 17 людей, що проживали в будинку, вже виділено тимчасове житло.
Вибух стався в триповерховому будинку за адресою проспект Голосіївський, 70 у суботу. В результаті обвалилося перекриття між поверхами, а згодом сталося загоряння.
Спочатку в поліції повідомили, що попередньою версією є вибух побутового газу.
Однак згодом у ДСНС зазначили, що причину вибуху визначити поки що неможливо.
Загалом у будинку зареєстровано 64 мешканці, повідомили в поліції.