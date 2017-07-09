Екс-футболіст "Манчестер Юнайтед" став священиком

Копирайт изображения PACEMAKER Image caption Футболіст заробляв більше $700 тисяч на рік, але тепер дав обітницю бідності

Екс-футболіст "Манчестер Юнайтед" Філіп Малрайн прийняв сан священика Римської католицької церкви. Він приєднався до Домініканського ордену в Дубліні.

Малрайн також дав обітницю бідності.

Як футболіст він заробляв понад 700 тисяч доларів на рік.

У священики Малрайна посвятив архієпископ Йозеф Августин Ді Нойя, який прибув з Рима для церемонії.

У жовтні минулого року колишнього футболіста посвятили в диякони.

Малрайн дебютував у "Манчестер Юнайтед" в 1997 році після успіху в юніорській команді.

Два роки потому він перейшов до "Норвіч Сіті", проте його кар'єру зіпсували численні травми.

Уродженець Белфаста 27 разів виходив на поле у ​​складі збірної Північної Ірландії, а завершив футбольну кар'єру в 2009 році.

Його шлях до свячення почався в єпархіальній семінарії Святого Малахія в Белфасті.

Колишній футболіст два роки вивчав філософію в Королівському університеті Белфаста й інституті Мерівейл.

Потім він рік вивчав теологію в Папському Григоріанському університеті у Римі.

У 2012 році він вступив до будинку послушників у Корку, Ірландія.