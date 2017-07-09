В АТО поранені двоє військових

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Минулої доби в зоні АТО двоє українських військових дістали вогнепальні поранення. Про це повядомляє штаб АТО у своєму Facebook.

Зафіксовано 27 обстрілів позицій українських військових з боку бойовиків.

За даними штабу, зафіксовано 6 обстрілів з мінометів.

Найбільше обстрілів - на приморському напрямку. Тут бойовики вели вогонь із мінометів калібру 120 мм, стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних модифікацій, озброєння БМП та зенітних установок.

На донецькому напрямку сепаратисти застосовували міномети калібрів 120 й 82 мм, БМП, гранатомети та стрілецьку зброю різних калібрів.

На луганському напрямку вони стріляли з мінометів, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Актуальної інформації з іншої сторони наразі немає.