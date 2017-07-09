До України прибув держсекретар США Рекс Тіллерсон
Держсекретар США Рекс Тіллерсон прибув до Києва. Про це повідомляє посольство США в Україні у своєму Twitter.
У неділю він зустрінеться із Петром Порошенком.
Як раніше повідомляла прес-служба українського президента, сторони обговорять питання "зміцнення стратегічного партнерства між Україною і США та продовження координації зусиль з протидії російській агресії".
Окрім того у неділю відбудеться зустріч глави держави із генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррішем, який приїде до Києва на запрошення пана Порошенка.
Це перші візити Рекса Тіллерсона та Антоніо Гутерріша до України.
Петро Порошенко зустрівся з Дональдом Трампом під час візиту до Вашингтона у червні.