До України прибув держсекретар США Рекс Тіллерсон

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Держсекретар США Рекс Тіллерсон прибув до Києва. Про це повідомляє посольство США в Україні у своєму Twitter.

У неділю він зустрінеться із Петром Порошенком.

Як раніше повідомляла прес-служба українського президента, сторони обговорять питання "зміцнення стратегічного партнерства між Україною і США та продовження координації зусиль з протидії російській агресії".

Окрім того у неділю відбудеться зустріч глави держави із генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррішем, який приїде до Києва на запрошення пана Порошенка.

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Це перші візити Рекса Тіллерсона та Антоніо Гутерріша до України.

Петро Порошенко зустрівся з Дональдом Трампом під час візиту до Вашингтона у червні.