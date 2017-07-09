G20: під час заворушень у Гамбурзі затримали майже 300 людей
Правоохоронні органи Гамбурга повідомили, що від початку масових заворушень, якими супроводжувався саміт "Великої двадцятки", були затримані 288 людей. Половину з них заарештували.
Раніше повідомлялося про 100 затриманих, 43 з них були заарештовані.
За останніми даними, постраждали 285 поліцейських.
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Зіткнення в місті тривали і в ніч проти неділі після завершення саміту.
Тільки близько 4:30 ранку за київським часом поліція повідомила в офіційному Twitter, що сутички на вулицях вщухли.
У прес-релізі правоохоронців йдеться, що учасники протесту були озброєні, зокрема, "коктейлями Молотова", кидалися бруківкою і стріляли по правоохоронцям з рогаток.
У Гамбурзі 7 і 8 липня в умовах посилених заходів безпеки проходив саміт G20.
Протести проти саміту почалися ще 6 липня - тоді, за даними поліції, в них брали участь близько 12 тисяч людей.