G20: під час заворушень у Гамбурзі затримали майже 300 людей

Копирайт изображения DPA Image caption Масові заворушення в Гамбурзі тривають, попри заяви поліції

Правоохоронні органи Гамбурга повідомили, що від початку масових заворушень, якими супроводжувався саміт "Великої двадцятки", були затримані 288 людей. Половину з них заарештували.

Раніше повідомлялося про 100 затриманих, 43 з них були заарештовані.

За останніми даними, постраждали 285 поліцейських.

Зіткнення в місті тривали і в ніч проти неділі після завершення саміту.

Тільки близько 4:30 ранку за київським часом поліція повідомила в офіційному Twitter, що сутички на вулицях вщухли.

У прес-релізі правоохоронців йдеться, що учасники протесту були озброєні, зокрема, "коктейлями Молотова", кидалися бруківкою і стріляли по правоохоронцям з рогаток.

У Гамбурзі 7 і 8 липня в умовах посилених заходів безпеки проходив саміт G20.

Протести проти саміту почалися ще 6 липня - тоді, за даними поліції, в них брали участь близько 12 тисяч людей.