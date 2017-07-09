Генсек ООН у Києві: мій візит - це свідчення відданості Україні

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У Києві відбулася зустріч генерального секретаря ООН Антоніо Гутерріша та прем'єр-міністар України Володмира Гройсмана.

Під час зустрічі пан Гутерріш висловив свою підтримку українському народові.

"Як у генерального секретаря ООН у мене обмежені можливості, але я буду робити все, що зможу, задля забезпечення підтримки миру, процвітання, незалежності та територіальної цілісності [України]", - сказав він.

Генеральний секретар ООН підкреслив, що знає про ситуацію на сході України і запевнив, що ООН надалі надаватиме підтримку внутрішньо переміщеним особам та людям, що живуть на лінії зіткнення, а також підтримуватиме український уряд у проведенні реформ.

Він зазначив, що як португалець дуже поважає і має тісні зв'язки з українським народом.

"Я відчуваю і висловлюю величезну солідарність з українським народом в часи, коли він дуже страждає", - сказав пан Гутерріш.

Володимир Гройсман у свою чергу розповів генеральному секретарю ООН про стан справ на Донбасі та заявив про необхідність збільшення гуманітарної допомоги з боку ООН.

Пізніше у неділю Антоніо Гутерріш зустрінеться у Києві з президентом Петром Порошенком.