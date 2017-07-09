На південному заході Сирії набуло чинності перемир'я
Набуло чинності перемир'я на південному заході Сирії, яке на саміті "Великої двадцятки" в Гамбурзі підтримали президенти США і Росії.
Радник Дональда Трампа з національної безпеки Герберт Макмастер заявив, що це перемир'я - важливий крок до припинення громадянської війни в країні.
Аби домовитися про перемир'я між сирійським урядом і опозицією, у процесі взяли участь представники США, Росії та Йорданії.
За умовами угоди, військові дії у районі Сирії, що межує із Ізраїлем і Йорданією мають припинити.
Москва заявила, що російські військові спостерігатимуть за дотриманням угоди про припинення вогню.