На південному заході Сирії набуло чинності перемир'я

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Набуло чинності перемир'я на південному заході Сирії, яке на саміті "Великої двадцятки" в Гамбурзі підтримали президенти США і Росії.

Радник Дональда Трампа з національної безпеки Герберт Макмастер заявив, що це перемир'я - важливий крок до припинення громадянської війни в країні.

Аби домовитися про перемир'я між сирійським урядом і опозицією, у процесі взяли участь представники США, Росії та Йорданії.

За умовами угоди, військові дії у районі Сирії, що межує із Ізраїлем і Йорданією мають припинити.

Москва заявила, що російські військові спостерігатимуть за дотриманням угоди про припинення вогню.