Порошенко прогнозує зустріч "нормандської четвірки" до кінця літа

Копирайт изображения UNIAN Image caption Президент України Петро Порошенко і державний секретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон під час зустрічі в Києві

Порошенко анонсує у липні телефонну розмову лідерів України, ФРН, Франції та РФ, а до кінця літа зустріч "нормандської четвірки". Про це він повідомив під час візиту держсекретаря США Рекса Тіллерсона.

"Ми не виключаємо, що за підсумками цієї телефонної розмови нам вдасться організувати саміт. Поки не визначено, де саме він буде відбуватись, але ми налаштовані на рішучу, прискорену і конкретну практичну розмову як у телефонному форматі, так і під час саміту вже цього літа", - додав президент.

Пан Порошенко також уточнив, що спецпредставник США щодо України Курт Волкер перебуватиме у Києві ще декілька днів, аби скоординувати подальші кроки.

Держсекретар Тіллерсон наголосив, що пана Волкера призначили, бо США розчаровані відсутністю прогресу у виконанні Мінських угод.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Спочатку Петро Порошенко провів переговори з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном у форматі віч-на-віч

Також він додав, що американська сторона буде ретельно координувати дії з учасниками "нормандської четвірки".

Рекс Тіллерсон також додав, що санкції США стосовно Росії залишатимуться, поки російська сторона не припинить дії, які призвели до цих заходів.

"Ми закликаємо Росію виконувати свої зобов'язання в рамках Мінських угод і використати свій вплив на сепаратистів, щоб спостерігачі ОБСЄ мали доступ не тільки на лінії зіткнення, але і вздовж кордону", - сказав пан Тіллерсон.