Помер російський медіаменеджер і блогер Антон Носик

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Журналіст і блогер Антон Носик помер у 51 рік. Про це повідомив його близький друг Дем'ян Кудрявцев, власник газет The Moscow Times і "Ведомости" у Twitter.

Як повідомляється, причиною смерті став серцевий напад.

Пан Носик брав участь у створенні низки російських інтернет-видань: Lenta.ru, Gazeta.ru та NEWSru.com.

Він також був автором популярного блогу на LiveJournal, входив у десятку найпопулярніших блогерів Рунету за версією Яндекс.

У 2016 році суд засудив Антона Носика до штрафу в 500 тисяч рублів за пост в "Живому Журналі" під заголовком "Змести Сирію з лиця землі".

Суд постановив, що допис пана Носика був екстремістським, бо він підтримав російські бомбардування у Сирії і порівнював країну з нацистською Німеччиною.

Блогер не визнавав свою провину.