Прем'єр Іраку оголосив про перемогу над "ІД" у Мосулі

Копирайт изображения Iraq PM office/Twitter Image caption Прем'єр-міністр Іраку поділився фотографією у Twitter, де потискає руки військовим

Прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді приїхав до Мосулу, аби привітати війська зі звільненням міста від бойовиків угруповання "Ісламська держава".

Пан Абаді подякує "героїчним військовим і іракському народу за цю велику перемогу", повідомили в його адміністрації.

Уряд Іраку вже оголосив про повне звільнення Мосула від бойовиків угруповання "Ісламська держава".

Битва за місто тривала з 17 жовтня 2016 року.

Бойовики "ІД" захопили Мосул у червні 2014 року. Після цього джихадисти взяли під контроль більшу територію Іраку і Сирії, на якій оголосили так званий халіфат.

Останні десять місяців "ІД" відступала під натиском іракських урядових військ.

Наступ підтримувала авіація та військові радники міжнародної коаліції, якою керує США.

Важлива перемога іракської армії

До самого останнього моменту бойовики "ІД" чинили опір іракським військам, які несли серйозні втрати під час наступу. Під час взяття Мосула загинула велика кількість цивільних.

З 2014 року з міста виїхало майже 900 тисяч людей, а це майже половина населення, яке мешкало тут до війни. Багато районів міста перетворилися на руїни.

Взяття іракською армією Мосула - серйозний удар по угрупованню, яке намагається створити прототип держави: утримувати під своїм контролем певну територію і створювати розгалужений адміністративний апарат.