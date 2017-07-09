Трамп: санкції проти РФ діятимуть, поки триватимуть конфлікти в Україні та Сирії
Президент США Дональд Трамп заявляє, що санкції проти РФ залишатимуться, допоки конфлікти в Україні та Сирії не врегулюють. Про це президент Трамп написав у Twitter.
"Санкції не обговорювалися на моїй зустрічі з президентом Путіним. Ніяких заходів не вживатимуть, допоки українські та сирійські проблеми не вирішать", - наголосив він.
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Також пан Трамп повідомив, що під час зустрічі з паном Путіним обговорювалося формування підрозділу кіберзахисту, аби захиститися від хакерських атак під час виборів та в інший час.
Дональд Трамп також зазначив, що лідери "домовилися про припинення вогню у частині Сирії, що врятує життя людей".
"Настав час рухатися вперед у конструктивній роботі з Росією!", - написав президент Трамп.