На Донеччині в ДТП загинули четверо людей - поліція

Копирайт изображения facebook.com/don.gumvs Image caption На кермом автомобілю Hyundai Accent була вагітна жінка

На Донецькій області внаслідок трьох ДТП у Костянтинівці, Слов'янську та Мангушському районі загинули четверо людей, п'ятеро травмовані.

"На трасі Слов'янськ-Краматорськ у ДТП потрапила родина. Водій автомобілю Hyundai Accent, вагітна жінка, не впоралася з керуванням та врізалася у стовп. Постраждалу без свідомості забрала "швидка", - повідомили у поліції.

Правоохоронці зазначили, що в авто було троє пасажирів, чоловік загинув, а двоє дітей важко травмувалися.

"В цей час в Мангушському райні на автодорозі між с. Урзуф та с. Ялта сталося лобове зіткнення автомобілів Geely Emgrand та Mercedes. Водій Geely у важкому стані. Водій та пасажир Mercedes загинули на місці", - уточнили у поліції області.

Третя аварія сталася о 5 ранку в Костянтинівці, там водій збив двох жінок на зупинці громадського транспорту, одна з них загинула, повідомили правоохоронці.