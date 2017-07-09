ООН готові підтримувати зусилля "нормандської групи" і роботу ТКГ

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ООН готові підтримувати зусилля переговорної групи "нормандського формату" і роботу Тристоронньої контактної групи із врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це повідомив генсек ООН Антоніу Гутерріш.

Він також підкреслив необхідність припинення вогню на Сході України.

"Ситуація в Україні постійно знаходиться на порядку денному ООН. Про неї ніхто не забув", - наголосив генсек.

Він також додав, що "ООН і надалі буде продовжувати свою діяльність щодо гуманітарної допомоги постраждалим внаслідок російської агресії на Сході.

Також пан Гутерріш зазначив, що в ООН готові посилити співпрацю з українським урядом та надати йому допомогу в реформах.