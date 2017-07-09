ДПСУ затримали російського полковника, який їхав у Придністров'я

Копирайт изображения facebook.com/oleh.slobodyan Image caption На смартфоні чоловіка виявили фотографії із убитими бойовиками "Моторолою", "Гіві"

Прикордонники затримали російського полковника, який їхав до Придністров'я. Про це повідомив прес-секретар ДПСУ Олег Слободян у Facebook.

"Близько опівночі на виїзд з України прибув громадянин України Войтенко Валерій Георгійович, 54 року народження, який пред'явив для контролю паспорт громадянина України", - написав пан Слободян.

За його інформацією, чоловіка затримали ще на початку червня.

Під час перетину кордону, в оперативників виникли підозри щодо мети поїздки чоловіка до невизнаного Придністров'я. Він, начебто, мав провідати хвору матір, проте "плутався з даними свого паспорта".

На смартфоні чоловіка виявили фотографії із убитими бойовиками "Моторолою", "Гіві", а також ватажком бойовиків Олександром Захарченко.

Під час огляду речей чоловіка, у його куртці знайшли потайну кишеню, із якої вилучили "аркуш паперу з установчими даними та телефонами перших осіб ПМР та людей з РФ, орден "Червона зірка", смартфон, флеш-носії інформації", - йдеться у повідомленні.

ДПСУ вдалося встановити справжню особу затриманого. Ним виявився полковник РФ Гратов Валерій 52 року народження, "якого російські спецслужби планували зробити "заступником міністра держбезпеки невизнаного Придністров'я".

Затриманого прикордонники передали співробітникам СБУ, додав пан Слободян.