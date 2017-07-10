Затриманий в Україні росіянин розповів, що є військовим-контрактником

Копирайт изображения ODNOKLASSNIKI.RU Image caption Віктор Агєєв підтвердив, що в березні 2017 року підписав контракт в Ростовській області, і назвав номер своєї військової частини.

Затриманий на Донбасі росіянин Віктор Агєєв підтвердив, що його відправили на схід України після підписання контракту на службу в Збройних силах Росії.

"Я військовослужбовець. Частина 65246 (розташована в Новочеркаську, це полк зв'язку і навчальний центр повітряно-космічних сил Росії)", - розповів він в інтерв'ю українському телеканалу "1+1".

Про затримання Віктора Агєєва 27 червня повідомила Російська служба Бі-бі-сі. Цю інформацію їй підтвердили співрозмовники в Міноборони України і командуванні 93-й окремої механізованої бригади Збройних сил України.

Віктор Агєєв у розмові з журналістом підтвердив, що в березні 2017 року приїхав у Ростовську область і підписав контракт на службу в Збройних силах Росії. Він приїхав до своєї частини, пробув там чотири дні, підписав контракт і майже одразу вирушив на Донбас.

Відповідаючи на запитання, чому так швидко його відправили на схід України, росіянин сказав: "Відправка, мабуть, була. Не знаю ... Я не заглиблювався. Відправили, то й відправили. Гроші платять, служба службою".

Віктор Агєєв не знає, чи відправляли на Донбас за цією схемою інших російських військовослужбовців: "Може, і відправили, але не моїм рейсом". Він додав, що їхав разом з "Алексом" - командиром групи Олександром Щербою, який загинув при захопленні в полон.

За інформацією телеканалу, мама затриманого російського військовослужбовця Світлана Агєєва має намір приїхати в Україну і спробувати зустрітися з сином.

Історія одного полону

Українські військові ліквідували диверсійну групу сепаратистів 24 червня біля села Жолобок на Луганщині. При цьому двох її членів, серед яких був ще один росіянин, вбили.

Пізніше Міноборони України заявило, що затриманого росіянина звати Віктор Агєєв і він є чинним військовослужбовцем РФ.

Інформацію про те, що Віктор Агєєв в березні 2017 року підписав контракт і продовжив службу в Батайську Ростовської області Російській службі Бі-бі-сі підтвердила матір військовослужбовця, його колишні товариші по службі та друзі.

Пізніше Міністерство оборони Росії заперечило, що затриманий є кадровим російським військовим.

"Віктор Агєєв ніколи не проходив військову службу за контрактом у Збройних силах РФ. Згідно з обліковими даними Міноборони Росії, Агєєв проходив строкову службу в Збройних силах РФ, після якої ще в травні 2016 звільнився в установленому порядку в запас", - йшлося у повідомленні російського відомства.