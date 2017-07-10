Доба в зоні АТО минула без втрат - штаб

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Впродовж минулої доби бойовики 38 разів обстріляли позиції Збройних сил України, 10 з них - з мінометів. Втрат і поранених серед українських військових немає. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На приморському напрямку стріляли в районі Березового, Новотроїцького, Красногорівки та Новомихайлівки, а також поблизу Широкиного, Водяного, Павлополя, Гнутового та Мар'їнки.

На донецькому напрямку обстрілювали передмістя Авдіївки.

На луганському напрямку стріляли в районі Кримського, Новотошківського, поблизу селища Жовте, Малинове, біля Донця, Золотого, Новоолександрівки, Новозванівки.

Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.