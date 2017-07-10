Доба в зоні АТО минула без втрат - штаб
Впродовж минулої доби бойовики 38 разів обстріляли позиції Збройних сил України, 10 з них - з мінометів. Втрат і поранених серед українських військових немає. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
На приморському напрямку стріляли в районі Березового, Новотроїцького, Красногорівки та Новомихайлівки, а також поблизу Широкиного, Водяного, Павлополя, Гнутового та Мар'їнки.
На донецькому напрямку обстрілювали передмістя Авдіївки.
На луганському напрямку стріляли в районі Кримського, Новотошківського, поблизу селища Жовте, Малинове, біля Донця, Золотого, Новоолександрівки, Новозванівки.
Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.