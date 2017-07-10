У Лондоні горів популярний ринок

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Сильна пожежа спалахнула у ніч на понеділок на ринку Камден на півночі Лондона.

За даними Лондонського пожежного підрозділу, на місці інциденту, яке є популярним туристичним місцем, працюють 70 пожежників та 10 машин.

За повідомленням очевидця події, вогонь розповсюдився "дуже швидко", існує побоювання щодо вибуху в навколишніх будинках.

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Медики заявили, що внаслідок інциденту постраждалих немає. Однак бригади швидкої допомоги залишаються на місці події.

24-річна Джоан Райбс розповіла: "Я проходила повз, коли побачила пожежу, одразу ж почали під'їжджати пожежні та поліція, все сталося дуже швидко".

Вона додала, що поліції запропонували перекрити вулицю, адже вогонь "літав у повітрі навколишніми районами".

"Вогонь поширювався дуже швидко. Люди спостерігали за пожежею, але ми боялися, що у будь-який момент може вибухнути будівля, адже поблизу є ресторани з кухнями", - додала очевидиця подій.

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Близько 03:00 за місцевим часом (05:00 за Києвом) пожежники повідомили, що вогонь вдалося локалізувати, але рятувальники продовжать гасити пожежу вранці.

Великі пожежі спалахували на ринку двічі за останні роки - у 2008 та 2014 роках. 20 травня на ринку, розташованому на місці колишніх відомих стаєнь, впродовж двох годин тривала пожежа.