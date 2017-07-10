В Одесі починаються навчання "Сі Бриз-2017"

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В Одесі починаються українсько-американські навчання "Сі Бриз-2017" (Sea Breeze-2017). Про це повідомили в прес-центрі командування Військово-морських сил Збройних сил України.

Навчання триватимуть до 23 липня в північно-західній частині Чорного моря, а також в Одеській і Миколаївській областях.

За повідомленням ВМС, у навчаннях беруть участь представники 16 країн - Україна, США, Румунія, Туреччина, Грузія, Великобританія, Греція, Канада, Італія, Бельгія, Болгарія, Литва, Норвегія, Польща, Швеція, Франція.

Тема навчань - проведення багатонаціональної морської операції з безпеки в кризовому регіоні.

Від українських ВМС участь беруть 15 кораблів, катерів і суден забезпечення, до 8 літаків і вертольотів, рятувальна пошуково-десантна група, підрозділ морської піхоти, інженерний підрозділ близько 50 одиниць техніки та інше. Також беруть участь підрозділи Нацгвардії України, Сухопутних військ, Держприкордонслужби та повітряних сил.

Від США у навчаннях беруть участь два бойових кораблі й судно та чотири літаки, мобільний інженерний підрозділ, морський загін спецоперацій.

"Сі Бриз" - багатонаціональні військові навчання, які проводяться в Україні з 1997 року. Співорганізаторами навчань є Україна та США.