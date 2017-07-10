Порошенко: Україна поки що не подаватиме заявку на членство в НАТО

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Україна зараз має зосередитися на важливих реформах, щоб у майбутньому відповідати стандартам країн-членів НАТО. Про це заявив президент Петро Порошенко на засіданні комісії Україна-НАТО в Києві.

"Хочу підкреслити, це не означає, що ми негайно подамо заявку на членство. Це означає, що нам потрібно побудувати реальну програму реформ, програму нашого співробітництва, активізувати наші зусилля для досягнення необхідних стандартів, й в цьому нам необхідна допомога та співпраця з нашими партнерами по НАТО ", - сказав президент.

Петро Порошенко додав, що роль НАТО зростає через події на Донбасі.

"Роль НАТО ще більше зростає в умовах нових викликів міжнародній безпеці у контексті подій, що відбуваються навколо України. Російська агресія, що триває, побудила НАТО, по суті, серйозно активізуватись", - сказав президент України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив підтримку України з боку Альянсу та підкреслив необхідність виконання Мінських угод.

"Ми тут для того, щоб продемонструвати солідарність НАТО з Україною, а також нашу тверду підтримку суверенітету та територіальній цілісності вашої держави. Росія продовжує агресивні дії проти України, але НАТО і країни Альянсу на вашому боці", - сказав пан Столтенберг.

Він підкреслив, що НАТО стурбоване тривалими бойовими діями на Донбасі.

"Мінські угоди повинні бути виконані у повному обсязі, а місія ОБСЄ повинна отримати повний, безпечний та безперешкодний доступ до всієї території України", - додав пан Столтенберг.

10 липня до України з візитом прибула делегація Північноатлантичної ради на чолі з Єнсом Столтенбергом.

Під час візиту генсек НАТО виголосить промову у Верховній Раді, а також зустрінеться з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, спікером парламенту Андрієм Парубієм та головами парламентських фракцій.