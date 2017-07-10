Рада може розглянути усі подання на депутатів у четвер - Парубій

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Депутатам пропонують розглянути всі подання генерального прокурора Юрія Луценка про зняття недоторканності з шести депутатів у четвер, 13 липня. Про це повідомив спікер Ради Андрій Парубій.

Він зауважив, що для цього потрібна згода парламенту.

"Якщо Верховна Рада підтримає цю ініціативу, щоби ми всі подання розглянули в четвер, ми будемо їх розглядати в четвер", - сказав спікер під час погоджувальної ради.

Інакше, додав пан Парубій, парламент розпочне розгляд подань про зняття недоторканності у вівторок.

Голова ВР нагадав, що регламентний комітет ще повинен розглянути подання ГПУ про зняття недоторканності із депутата від "Опозиційного блоку" Михайла Добкіна.

21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканості з п'яти депутатів парламенту - Андрія Лозового, Євгена Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата та Максима Полякова. Згодом ГПУ внесла подання про зняття недоторканності з Михайла Добкіна.