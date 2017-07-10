Суд арештував київський дельфінарій

Копирайт изображения AP Image caption Знести цю будівлю намагаються вже багато років

Майно дельфінарію "Немо" у Києві арештували - про це ідеться в ухвалі Господарського суду Києва.

Там зазначено, що Головне слідче управління Генпрокуратури розслідує цю справу ще з грудня 2016 року. Ідеться, зокрема, про шахрайство в особливо великих розмірах, підробку документів та зловживання владою.

Слідчі встановили, що у травні цього року підприємство "Ардал" передало у власність приватній особі земельну ділянку, на якій розташована двоповерхова будівля дельфінарію "Немо".

Хоча цільове призначення ділянки - будівництво й експлуатація автозаправного комплексу.

Окрім того, в Державної архітектурно-будівельної інспекції взагалі немає інформації про видачу дозволу на будівельні ділянки за тією адресою.

Знести самочинно збудовану будівлю у Голосіївському районі Києва суд вимагав ще у 2013 році.

Тож земельну ділянку і дельфінарій, розташований на ній, визнали речовими доказами у кримінальному провадженні. Наразі це майно заборонено використовувати будь-яким чином.

Припинити роботу дельфінарію у Києві неодноразово закликали екоактивісти.

Восени минулого року "Київводоканал" від'єднав "Немо" від каналізації - через "постійні порушення".