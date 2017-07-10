У Києві побили організаторів тижня сексуальної освіти

Копирайт изображения Sex Education Week Image caption Один із постраждалих

На спікера, організаторів та учасників лекції на тему трансгендерності у Києві напали під час виступу.

Захід відбувався напередодні у рамках Sex Education Week в кафе "Купідон", повідомили на сторінці події у Facebook.

"У будівлю "Купідона" увірвалися десять людей в масках з газовими балонами і фарбою", - ідеться у повідомленні.

Там також зазначили, що нападники вигукували гомофобські гасла й атакували присутніх за допомогою газових балонів.

"Організаторам, ризикуючи своїм здоров'ям, вдалося виштовхнути нападників з приміщення", - додали у повідомленні.

Згодом конфлікт продовжився біля станції метро "Хрещатик" - там нападників затримали правоохоронці.

Під час обшуку у них виявили два газових балони, ніж, а також маски.

Затриманих доправили до відділення поліції, однак згодом, стверджують організатори Sex Education Week, за сприяння адвоката і депутатів парламенту їх відпустили.

Одного з організаторів повезли до лікарні.

У червні на вулицях Києва провели Марш рівності - він відбувся без значних ексцесів.