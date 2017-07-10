НАТО виділило Україні 40 млн євро через трастові фонди
Організація Північноатлантичного договору виділила Україні 40 мільйонів євро через 10 трастових фондів. Про це заявив генсекретар альянсу Єнс Столтенберг за підсумками засідання комісії "Україна-НАТО".
"НАТО буде і надалі надавати Україні практичну допомогу. Сьогодні ми переглянули комплексну допомогу Україні. Через 10 різних трастових фондів країни-члени НАТО виділили майже 40 млн євро на підтримку України", - сказав пан Столтенберг на спільній з президентом Петром Порошенком прес-конференції.
За його словами, зокрема, ці кошти використають у таких галузях як кіберзахист та медична реабілітація.
"Зараз ми працюємо над тим, щоби забезпечити Україну обладнання супутникового зв'язку", - додав генсек НАТО.
Своєю чергою президент Петро Порошенко виступив за створення нового трастового фонду НАТО для створення в Україні мережі установ для психологічної реабілітації учасників АТО та членів їх сімей.
9 липня набув чинності закон, який закріплює пріоритетність членства України в НАТО.