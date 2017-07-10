НАТО виділило Україні 40 млн євро через трастові фонди

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Організація Північноатлантичного договору виділила Україні 40 мільйонів євро через 10 трастових фондів. Про це заявив генсекретар альянсу Єнс Столтенберг за підсумками засідання комісії "Україна-НАТО".

"НАТО буде і надалі надавати Україні практичну допомогу. Сьогодні ми переглянули комплексну допомогу Україні. Через 10 різних трастових фондів країни-члени НАТО виділили майже 40 млн євро на підтримку України", - сказав пан Столтенберг на спільній з президентом Петром Порошенком прес-конференції.

За його словами, зокрема, ці кошти використають у таких галузях як кіберзахист та медична реабілітація.

"Зараз ми працюємо над тим, щоби забезпечити Україну обладнання супутникового зв'язку", - додав генсек НАТО.

Своєю чергою президент Петро Порошенко виступив за створення нового трастового фонду НАТО для створення в Україні мережі установ для психологічної реабілітації учасників АТО та членів їх сімей.

9 липня набув чинності закон, який закріплює пріоритетність членства України в НАТО.