Омелян: прихід Ryanair в Україну можуть скасувати

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У понеділок, 10 липня, можуть оголосити про скасування польотів Ryanair в Україну. Таке припущення зробив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Він написав у Facebook про конфлікт довкола аеропорту "Бориспіль" і авікомпанії, які не могли дійти згоди про умови роботи.

"Бориспіль настільки унікальний аеропорт - #59 в Європі - що замість того, щоб зробити це (прихід Ryanair - ред.) своєю перемогою, в тому числі й економічною, знаходить пояснення, чому для них Ryanair - загроза, а не вдача", - обурюється міністр.

Він запевнив, що міністерство знизило аеропортові тарифи і збори для всіх без винятку авіакомпаній, зокрема МАУ, і підіймає питання, хто насправді господарює у "Борисполі".

За його словами, керівництво аеропорту затягувало переговори з авіаперевізником.

"Просто дивує, наскільки ж небажаним є прихід Ryanair до України, що ані Указ президента - не указ, ані інтереси українців, які б завдяки дешевим цінам на квитки могли б відкрити для себе світ - не аргумент. Так можна і сказати: ми не хочемо Ryanair, бо аеропорт не зможе зробити три додаткові виходи на посадку, а також не зможе розширити зону отримання багажу для транзитних пасажирів", - повідомив пан Омелян.

Раніше гендиректор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін заявив, що аеропорту, як державному підприємству, контракт з Ryanair не вигідний і заявив про політичний тиск.

Наразі на сайті Ryanair неможливо купити квитки до та з України.

Навесні 2017 року ірландський лоукостер Ryanair оголосив про початок роботи в Україні. Як очікувалося, Ryanair мав літати з Києва з жовтня - у Лондон, Манчестер, Стокгольм і Ейндговен.

А рейси зі Львова мали бути до Ейндговена, Лондона, Берліна, Вроцлава, Меммінгена, Кракова та Будапешта.