Кучма зустрівся з Волкером
Президент України (1994 - 2005рр.) Леонід Кучма зустрівся зі спеціальним представником США з питань Мінських угод Куртом Волкером.
Під час розмови обговорили ситуацію на Донбасі.
Леонід Кучма наголосив на ролі і активній позиції США у вирішенні ситуації на Донбасі.
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"Обидві сторони підкреслили, що стійке, тривале припинення вогню і вирішення всього блоку питань з безпеки Мінських угод є ключовим, без цього не може бути просування у врегулюванні гуманітарних, політичних і соціальних питань", - йдеться у повідомленні речниці пана Кучми Дарки Оліфер.
Домовились про підтримку подальших контактів на постійній основі.