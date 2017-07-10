Кучма зустрівся з Волкером

Копирайт изображения facebook.com/darka.olifer Image caption Кучма зустрівся зі спеціальним представником США з питань Мінських угод

Президент України (1994 - 2005рр.) Леонід Кучма зустрівся зі спеціальним представником США з питань Мінських угод Куртом Волкером.

Під час розмови обговорили ситуацію на Донбасі.

Леонід Кучма наголосив на ролі і активній позиції США у вирішенні ситуації на Донбасі.

"Обидві сторони підкреслили, що стійке, тривале припинення вогню і вирішення всього блоку питань з безпеки Мінських угод є ключовим, без цього не може бути просування у врегулюванні гуманітарних, політичних і соціальних питань", - йдеться у повідомленні речниці пана Кучми Дарки Оліфер.

Домовились про підтримку подальших контактів на постійній основі.