Україна почала дискусію щодо ПДЧ у НАТО - Порошенко

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Україна розпочала дискусію про запровадження Плану дій щодо членства в НАТО. Про це заявив президент Петро Порошенко під час прес-конференції з Генеральним секретарем НАТО.

Президент нагадав, що Верховна Рада проголосувала закон, який ставить за мету майбутнє членство України в НАТО.

При цьому він зазначив, що Україна поки що не подаватиме заявку на членство в НАТО. Зараз Київ має зосередитися на важливих реформах, щоб у майбутньому відповідати стандартам країн-членів НАТО.

"Ми рішуче налаштовані на реформи, маємо чіткий графік, що ми маємо зробити до 2020 року для того, щоб відповідати критеріям членства в НАТО. Ми маємо план на ці три роки, програму до 2020 року. Ми чітко знаємо, що робити. Це вперше в Україні, коли побудована "дорожня карта" що і коли робити", - сказав Петро Порошенко.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що рішення про приєднання нових членів до Альянсу приймають усі країни-члени НАТО і країна, яка подає заявку на вступ. Пан Столтенберг наголосив, що "двері НАТО залишають відчиненими для України".

Єнс Столтенберг висловив підтримку України з боку Альянсу та підкреслив необхідність виконання Мінських угод. Він зазначив, що НАТО стурбоване тривалими бойовими діями на Донбасі. НАТО ніколи не визнає незаконну і нелегітимну анексію Криму Росією, запевнив він.

10 липня до України з візитом прибула делегація Північноатлантичної ради на чолі з Єнсом Столтенбергом.

Під час візиту генсек НАТО виголосив промову у Верховній Раді, відповів на питання депутатів і процитував вірш українського поета Тараса Шевченка "Мені однаково...".