Турчинов пропонує реєструвати росіян в Україні
РНБО пропонує запровадити обов'язкову реєстрацію росіян в Україні за місцем їхнього тимчасового перебування. Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов на брифінгу у Києві.
"Вводиться вимога про обов'язкову реєстрацію росіян у місті їхнього тимчасового перебування і надання інформації про пересування Україною", - заявив пан Турчинов.
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Політик зазначив, що міністерствам дали відповідні доручення і висловив сподівання, що цю норму реалізують.
Також він повідомив, що для громадян Росії створять систему попередньої реєстрації для поїздок в Україну.
За його словами, росіянам, які планують їхати в Україну, треба буде заздалегідь зареєструватися і надати дані про себе.
Також росіян стосуватиметься і запровадження Україною біометричного контролю на кордоні. Цей режим має запрацювати не пізніше 1 січня 2018 року.
Турчинов висловив сподівання, що ці заходи посилять безпеку України і допоможуть запобігти проникненню диверсійних груп.