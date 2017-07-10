Турчинов пропонує реєструвати росіян в Україні

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РНБО пропонує запровадити обов'язкову реєстрацію росіян в Україні за місцем їхнього тимчасового перебування. Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов на брифінгу у Києві.

"Вводиться вимога про обов'язкову реєстрацію росіян у місті їхнього тимчасового перебування і надання інформації про пересування Україною", - заявив пан Турчинов.

Політик зазначив, що міністерствам дали відповідні доручення і висловив сподівання, що цю норму реалізують.

Також він повідомив, що для громадян Росії створять систему попередньої реєстрації для поїздок в Україну.

За його словами, росіянам, які планують їхати в Україну, треба буде заздалегідь зареєструватися і надати дані про себе.

Також росіян стосуватиметься і запровадження Україною біометричного контролю на кордоні. Цей режим має запрацювати не пізніше 1 січня 2018 року.

Турчинов висловив сподівання, що ці заходи посилять безпеку України і допоможуть запобігти проникненню диверсійних груп.