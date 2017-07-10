Законопроект про Донбас відкладуть до вересня - Турчинов

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Секретар РНБО Олександр Турчинов розраховує, що законопроект про відновлення суверенітету на Донбасі зареєструють у Раді на початку вересня. Про це пан Турчинов сказав на брифінгу у Києві.

Перед цим потрібно провести консультації щодо закону з міжнародними партнерами по "нормандському формату" (Німеччина, Франція і Росія), США і НАТО.

"Закон готовий. Але є доручення президента, яке реалізовано на засіданні РНБО щодо проведення консультацій з нашими стратегічними партнерами… Я сподіваюся, що після відповідних консультацій на початку вересня закон буде внесений до Верховної Ради", - сказав він.

Жодних подробиць законопроекту, які саме механізми він запроваджує, Турчинов не повідомив.

Раніше Турчинов заявляв, що настав час на законодавчому рівні "визначити засади державної політики щодо звільнення Донбасу".

Також йшлося, що цей законопроект можуть розглянути до кінця літньої сесії Верховної Ради.