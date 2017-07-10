НАТО ніколи не визнає анексію Криму - Столтенберг

Копирайт изображения Getty Images

НАТО ніколи не визнає незаконну і нелегітимну анексію Криму Росією. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час виступу у Верховній Раді.

"Анексія завждала важкого удару Україні, її наслідки відчувають усі вільні країни світу", - додав генсек Альянсу.

За його словами, це перший випадок, після закінчення Другої світової війни, коли "одна європейська країна анексувала частину іншої і зробила це силою".

Копирайт изображения Getty Images

Також пан Столтенберг наголосив, що "двері НАТО залишають відчиненими для України".

При цьому він зазначив, що шлях до членства в альянсі не є простим, і країна з таким наміром має продемонструвати свою прихильність реформам.

Пан Столтенберг підкреслив, що рішення про членство ухвалює 29 країн - членів НАТО, і тому "ніхто зовні не має права ветувати цей закон".

Генсекретар НАТО також процитував вірш українського поета Тараса Шевченка "Мені однаково...".

"НАТО також не однаково. Ось чому ми стоїмо з вашою країною з часу відновлення вашої незалежності", - додав пан Столтернберг.