В Індії чоловік убив свою дружину через вечерю

Image caption Домашнє насильство над жінками в країні зростає щороку

Поліція Індії заявила, що заарештувала 60-річного чоловіка, який убив свою дружину за те, що вона запізно подала вечерю.

Ашок Кумар у суботу ввечері прийшов додому п'яний і почав сперечатися зі своєю дружиною Рупеш Сінгх, повідомив старший офіцер поліції у місті Газіабад біля столиці Делі.

Його дружині Сунаіні було 55 років, її шпиталізували з вогнепальною раною голови, але тоді вона вже була мертва.

Пан Кумар зізнався у злочині і тепер каже, що жалкує про свої дії, кажуть у поліції.

"Чоловік [пан Кумар] пив кожного дня. У суботу він приїхав додому п'яним і почав сперечатися з дружиною. Вона була засмучена через його алкогольну звичку і хотіла поговорити про це, але він негайно захотів вечеряти", - уточнив пан Сінгх.

А потім його ще й засмутило те, що дружина подала їжу пізно, і тому він застрелив її, пояснив поліцейський.

Найбільше випадків домашнього насильства реєструють в Індії, щороку їхня кількість зростає.

У 2015 році повідомляли, що насильство коять у сім'ях кожні чотири хвилини.

Оглядач BBC у Делі Джета Панді каже, що таке насильство є притаманним не лише для Індії, це відбувається у всьому світі. Втім, в Індії це частіше замовчується.

За даними сімейного опитування, яке провів місцевий уряд, понад 54% чоловіків та 51% жінок заявили, що чоловік може бити свою дружину, якщо вона не поважає родичів чоловіка, не займається домом чи дітьми. Ба більше, він може її вдарити, якщо вона пересолить обід.