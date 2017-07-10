Україна запровадить біометричний контроль для іноземців - Порошенко

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Україна запровадить біометричний контроль для громадян інших держав, які перетинають державний кордон. Про це заявив президент Петро Порошенко на засіданні РНБО.

"Йдеться про посилення контролю за в'їздом та виїздом і перебуванням громадян інших держав на території України - ми запроваджуємо біометричний контроль для усіх громадян, які перетинають український кордон", - повідомив президент.

За його словами, це допоможе посилити боротьбу з тероризмом, бо зніматимуть біометричні дані, відбитки пальців, цифрові фотографії.

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Глава держави зазначив, що його доручення щодо підготовки відповідних проектів документів виконані.

"Ми відведемо необхідну кількість часу для того, щоб країна підготувалася якісно, аби добропорядні громадяни не відчували будь-яких незручностей", - наголосив пан Порошенко.

Президент звернувся до Міністра внутрішніх справ, аби на основних пунктах перетину кордону прикордонники мали обладнання для фіксації біометричних даних.