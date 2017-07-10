ГПУ: 84 іноземця притягнули до відповідальності за бойові дії на Донбасі

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Генпрокуратура залучила 84 іноземців до кримінальної відповідальності за участь у бойових діях на Донбасі. Про це повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

У відомстві зазначили, що серед них 64 громадянина РФ.

Також встановили, що "на Донбасі з 2014 року в складі незаконного збройного формування "Привид" самопроголошеної "ЛНР" беруть участь іноземці під егідою організації United Continentale".

Цю організацію створили влітку 2014 року в Сербії, до її складу входять громадяни Франції, Сербії, Іспанії, Італії, Німеччини, Чехії, Болгарії, країн Латинської Америки, США і Росії.

Повідомляється, що United Continentale підтримує зв'язок із "Міжнародним євразійським рухом", яка причетна до формування бригад для бойових дій на сході України.

За інформацією правоохоронців, підозрювані United Continentale систематично проходять військову підготовку на тренувальних базах в Ростові-на-Дону.

"Громадянин Франції Гійом Кувел'є у 2014 році брав активну участь у веденні бойових дій проти України на її сході у складі незаконних озброєних формувань "Призрак", "Восток", а з 2015 року у складі незаконного збройного формування "Всевелике донське козацтво".

У ГПУ додали, що наразі пан Кувел'є начебто служить за контрактом в армії США. Цей факт перевіряють правоохоронці.