Ryanair йде з України

Копирайт изображения PA Image caption Ryanair планує і надалі розширюватись у Європі

Ryanair йде із України через недотримання раніше досягнутої угоди із міністерством інфраструктури України, посадовцями аеропорту "Бориспіль" та чинним директором Павлом Рябікіним. Про це йдеться у заяві авіакомпанії Ryanair.

В "Борисполі" заявляють про політичний тиск і кажуть, що змови "Бориспіль-МАУ-Коломойський" немає.

"Захищав МАУ"

"Ми скасували запланований прихід до України після невиконання київським аеропортом угоди, яку підписали у березні цього року із Міністерством інфраструктури, посадовими особами аеропорту та чинним генеральним директором аеропорту паном Рябікіним", - пояснили у Ryanair.

В авіакомпанії зазначили, що аеропорт "Бориспіль" захищав авіакомпанії з високими тарифами, у тому числі "Міжнародні авіалінії України", і позбавив українських пасажирів доступу до дешевих авіаперельотів.

"Як наслідок, Ryanair не має іншого вибору, окрім скасування чотирьох нових маршрутів Києва та семи нових львівських маршрутів, що призведе до втрати понад 500 000 пасажирів та 400 робочих місць", - уточнили у компанії.

На сайті також повідомили, що Ryanair перепрошує у клієнтів, які вже забронювали рейси. Там повідомляють, що їм кошти відшкодують.

"Ми також жалкуємо про те, що львівський аеропорт став жертвою рішення київського аеропорту", - зазначив головний комерційний директор Ryanair Девід О'Браєн.

Про цей крок Ryanair говорив у понеділок міністр інфраструктури Володимир Омелян. Він повідомляв про конфлікт довкола аеропорту "Бориспіль" і Ryanair, які не могли дійти згоди про умови роботи.

За його словами, керівництво аеропорту затягувало переговори з авіаперевізником.

"Не вигідно"

Раніше гендиректор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін заявив, що аеропорту, як державному підприємству, контракт з Ryanair не вигідний і заявив про політичний тиск.

"Почитав багато відгуків по ситуації з Райаном, питання до тих, хто схиляється до теорії змови Бориспіль-МАУ-Коломойський. А що власне сталося в "Жулянах"? Увімкніть логіку! Два місяці переговорів і той же результат! Там не було нікого з учасників "змови"!", - написав пан Рябікін у Facebook.

Навесні 2017 року Ryanair оголосила про початок роботи в Україні.

Нові рейси з аеропортів Києва та Львова компанія мала виконати вже восени 2017 року. Україна стала 34-ою країною, куди мав літати перевізник.

Ryanair мав літати з Києва у Лондон, Манчестер, Стокгольм і Ейндговен. А рейси зі Львова мали бути до Ейндговена, Лондона, Берліна, Вроцлава, Меммінгена, Кракова та Будапешта.