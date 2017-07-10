Розенблата виключили з БПП

Копирайт изображения UNIAN

Депутата Верховної Ради Борислава Розенблата виключили зі складу фракції "Блок Петра Порошенка". Про це він повідомив після закінчення засідання фракції.

Він зазначив, що цей крок ухвалили на час розслідування.

"І коли я відстою своє ім'я, я буду просити Вашого дозволу повернутись до фракції", - сказав пан Розенблат перед голосуванням фракції.

Цю ж інформацію підтвердив заступник голови фракції БПП Ігор Кононенко.

Крім того, БПП також проголосувала за позбавлення депутатської недоторканності та притягнення до відповідальності усіх шести народних депутатів, на яких були подання ГПУ.

7 липня регламентний комітет Верховної Ради підтримав зняття недоторканності та притягнення до відповідальності пана Розенблата.