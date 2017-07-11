Доба в АТО: 22 обстріли, один загиблий
Минулої доби на Донбасі вдень і вночі було 22 обстріли, загинув один український військовий. Про це повідомив прес-центр штабу АТО.
Військовий загинув в районі Станиці Луганської внаслідок підриву.
Найбільша кількість обстрілів, 12, відбулась на маріупольському напрямку. Після 18 години бойовики з гранатометів обстрілювали Новомихайлівку, Березове.
Також бойовики стріляли по Талаківці та Мар'їнці. У відповідь українські військові здебільшого відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів, повідомили у прес-центрі.
На донецькому напрямку з району селища Ясинувата бойовики з гранатометів, кулеметів та стрілецького озброєння вели вогонь по Авдіївці, заявили у штабі.
Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.