Доба в АТО: 22 обстріли, один загиблий

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Минулої доби на Донбасі вдень і вночі було 22 обстріли, загинув один український військовий. Про це повідомив прес-центр штабу АТО.

Військовий загинув в районі Станиці Луганської внаслідок підриву.

Найбільша кількість обстрілів, 12, відбулась на маріупольському напрямку. Після 18 години бойовики з гранатометів обстрілювали Новомихайлівку, Березове.

Також бойовики стріляли по Талаківці та Мар'їнці. У відповідь українські військові здебільшого відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів, повідомили у прес-центрі.

На донецькому напрямку з району селища Ясинувата бойовики з гранатометів, кулеметів та стрілецького озброєння вели вогонь по Авдіївці, заявили у штабі.

Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.