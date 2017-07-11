Міноборони РФ знову заперечує зв'язок з полоненим на Донбасі росіянином

Копирайт изображения ODNOKLASSNIKI.RU Image caption Міністерство оборони Росії знову заявило, що на Луганщині російських військових "не було і немає"

Міністерство оборони Росії знову заявило, що росіянин Віктор Агєєв, який потрапив у полон у Луганській області, не є чинним військовослужбовцем.

Так російське військове відомство відреагувало на перше інтерв'ю Агєєва після затримання, яке показав український телеканал "1+1".

У повідомленні прес-служби Південного військового округу РФ, яке наводить "Інтерфакс", йдеться, що Агєєв проходив службу за призовом, в минулому році звільнився в запас і "більше не мав до військової служби жодного відношення".

В інтерв'ю, що вийшло на телеканалі "1+1" у неділю ввечері, Агєєв назвав себе службовцем військової частини 65246, розташованої в Новочеркаську.

Він розповів, що приїхав до Ростовської області в березні 2017 року, підписав контракт і був у своїй частині чотири дні, після чого його переправили до Луганської області.

Агєєв додав, що у нього немає інформації, чи посилали на Донбас за цією схемою інших військових: "Я думаю, відправляли. Може і відправляли, але не моїм рейсом".

Першою про затримання Віктора Агєєва 27 червня повідомила ВВС з посиланням на співрозмовників в українському міністерстві оборони і командуванні 93-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.

Після цього міністерство оборони Росії виступило з запереченням того, що в Луганській області взяли у полон діючого російського військового. У відомстві заявили, що Агєєва звільнили у запас в травні минулого року, а на контрактній службі він не був.

У новій заяві Міноборони РФ ставляться під сумнів слова Агєєва про підписання контракту за чотири дні. За цією заявою, військовій службі за контрактом "передує тривала, понад місяць, процедура подачі заяви, оформлення документів".

"У Новочеркаську, про який йдеться в телесюжеті, немає командування військової частини № 65246, тому що воно розташоване в зовсім іншому місті [...] Агєєв на відеокадрах українського телеканалу насилу згадує номер нібито своєї військової частини, що виключено для будь-якого чинного російського, а не українського, військового", - йдеться в електронному листі.

Однак мати Віктора Агєєва, його друзі та колишні товариші по службі підтвердили ВВС, що після строкової служби той залишився служити в армії за контрактом, який підписав у березні 2017 року. Номер військової частини - 65246 - називали двоє колишніх товаришів по службі Агєєва.

У прес-службі Південного військового округу заявляють також, що на Луганщині російських військових "не було і немає".

При цьому в особистому листуванні з одним з колишніх товаришів по службі, з яким ознайомилась Російська служба Бі-бі-сі, Віктор Агєєв на запитання, чи не в Україні він, відповів: "Так, в Україні". А на уточнююче запитання друга, чим він там зайнятий, написав: "Контрактник. Платять достатньо".

Київ і західні країни звинувачують Росію в наданні військової допомоги озброєним прихильникам самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і в прямій участі в збройному конфлікті на Донбасі.

Російська влада заперечує ці звинувачення.