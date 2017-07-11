Катастрофа військового літака в Міссісіпі: 16 загиблих

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У штаті Міссісіпі зазнав аварії військово-транспортний літак. Всі 16 людей, які були на борту загинули. С-130 впав у поле за 160 км на північ від столиці штату Джексона.

Один очевидець розповів, що літак "спіраллю" падав на землю, а з одного з його двигунів йшов дим.

Катастрофа сталася в понеділок о 16 годині за місцевим часом (23:00 за київським часом). Про її причини поки що не повідомляють.

Представник корпусу морських піхотинців Сара Бернс сказала лише, що у транспортного літака KC-130 Hercules "виникла технічна проблема".

Губернатор Міссісіпі Кріс Брайант назвав інцидент трагедією.