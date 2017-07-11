За місяць безвізу було 50 відмов - прикордонники

За місяць роботи безвізового режиму з ЄС ним скористалися вже понад 95 тис. українців. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

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"Вже 95 461 громадянин України скористався правом безперешкодного в'їзду до країн ЄС, і усього 50 відмов", - написав у Facebook пан Слободян.

Більшість відмов - через те, що не було підтверджено мету поїздки, повідомив чиновник.

Тим часом з України йде один з найбільших лоукостерів Ryanair.