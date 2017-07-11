ДСНС попереджує про небезпеку пожеж у Київській області
- 11 липня 2017
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11-12 липня у Київській області, крім районів Чорнобиля, Фастова та Києва, існує висока (4 класу) пожежна небезпека.
ДСНС закликає дотримуватися правил пожежної безпеки у лісах, парках, на відкритих територіях.
Нещодавно у Чорнобильській зоні відчуження вирувала пожежа на площі 25 га.