Суд щодо Єжеля перенесли на 18 серпня - Сарган

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Засідання суду щодо справи екс-міністра оборони часів Януковича Михайла Єжеля перенесли на 18 травня. Про це повідомила у Facebook речниця ГПУ Лариса Сарган.

"Причина - захисник колишнього міністра оборони Єжеля не може ознайомитися з матеріалами", - написала вона.

За її словами, Михайла Єжеля підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 - зловживання владою або службовим становищем.

Зокрема, йому закидають оборудки із фірмами, що постачали харчі для армії.

Завдані державі збитки оцінюють у понад 40 мільйонів гривень.

Якщо Єжель не з'явиться на засідання, судді зможуть почати розгляд справи у заочному порядку.

Раніше Михайлу Єжелю заочно повідомили про підозру та оголосили в державний розшук. У ГПУ була інформація, що він переховується у Білорусі.