NYT: син Трампа знав, що запропонує російський юрист

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дональд Трамп-молодший каже, що не отримав важливої інформації під час зустрічі з росіянкою

Старшому сину президента США Дональда Трампа загрожують нові неприємності через зустрічі з російським юристом за кілька місяців до виборів у США.

В суботу газета New York Times написала, що 9 червня 2016 року син майбутнього президента Дональд Трамп-молодший, зять Джаред Кушнер та (на той момент) голова виборчого штабу Пол Манафорт зустрілися в "Трамп-тауер" з росіянкою Наталією Весельницькою, яка, за даними New York Times, "пов'язана з Кремлем".

За даними видання, на зустрічі Весельницька пообіцяла надати компрометуючу інформацію на кандидата від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

Дональд Трамп-молодший не заперечує факту зустрічі. Однак запевняє, що заздалегідь не отримував пропозицій про компромат на Клінтон і до особистого знайомства навіть не знав імені росіянки. Він також говорить, що Весельницька не змогла надати жодної "інформації, яка мала значення".

Однак, як стверджує New York Times, Дональд Трамп-молодший був заздалегідь поінформований, що дані, якими з ним пропонує поділитися Весельницька, спрямована на підтримку виборчої кампанії його батька.

За даними газети, публіцист Роб Голдстоун, який організував зустріч в "Трамп-тауер", нібито повідомив про тему майбутньої розмови Трампу-молодшому електронною поштою.

Твердження про змову між командою Трампа і російською владою під час американської передвиборчої кампанії переслідують нового президента США всі перші п'ять місяців його перебування на цій посаді.

В даний час і ФБР, і конгрес США розслідують можливе втручання Росії у президентську кампанію в Сполучених Штатах і намагаються зрозуміти, чи вступали члени команди Трампа у змову з Кремлем.

На даний момент зустріч з Весельницькою в "Трамп-тауер" - перша підтверджена приватна зустріч російського громадянина з людьми з ближнього кола Дональда Трампа.

За даними New York Times, Наталія Весельницька відома як противниця американського "закону Магнітського" і намагається пролобіювати його скасування. Саме цей закон став приводом для введення Росією заборони на усиновлення російських сиріт американцями.

Видання зазначає, що серед клієнтів Весельницької були великі російські держкомпанії, а також прямо заявляє, що юрист нібито пов'язана з російською владою, так як нерідко працювала над просуванням їхніх ініціатив. При цьому газета не наводить жодних документальних підтверджень того, що Весельницька дійсно пов'язана з Кремлем.

Копирайт изображения Reuters Image caption Зять Трампа Джаред Кушнер також був на зустрічі

У поширеній у неділю заяві Дональд Трамп-молодший повідомив, що знайомий запропонував йому зустрітися з людиною, яка володіла інформацією, яка "могла виявитися корисною для кампанії".

"Перед зустріччю я не знав її імені. Я попросив Джареда [Кушнера] і Пола [Манафорта] приєднатися, однак нічого їм не сказав про предмет зустрічі, - заявив він, - Після обміну люб'язностями жінка повідомила, що у неї є інформація про те, що якісь пов'язані з Росією особи фінансують Національний комітет Демократичної партії і підтримують Клінтон".

"Її заяви були розпливчастими, невизначеними і містили мало сенсу. Жодної додаткової інформації вона не надала", - додав син президента США.

Потім Весельницька почала розмову про програму усиновлення російських дітей американцями.

Копирайт изображения AFP/GETTY IMAGES Image caption Трамп про зустріч нічого не знав, заявляють його представники

"Стало ясно, що це і було справжньою метою бесіди, а обіцянки надати потенційно корисну інформацію були просто приводом", - сказав Дональд Трамп-молодший.

Наталя Весельницька підтвердила факт зустрічі, але заявила, що під час зустрічі "не обговорювалася президентська кампанія".

Представник Дональда Трампа повідомив, що президент США нічого не знав про зустріч людей з його команди з Весельницькою і не був присутній на ній.

У п'ятницю на саміті "Великої двадцятки" в Гамбурзі відбулася перша офіційна зустріч президентів Володимира Путіна і Дональда Трампа, на якій останній торкнувся теми можливого російського втручання в американські вибори.