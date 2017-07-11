Рада у вівторок розгляне подання на депутатів - Парубій

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Верховна Рада має намір розглянути у вівторок подання Генпрокуратури на зняття недоторканності з депутатів. Про це повідомив спікер Андрій Парубій.

"Невідкладно зв'яжуся з генеральним прокурором, щоб з'ясувати, в котрій годині він зможе прибути для постановки на розгляд (подань)", - сказав пан Парубій.

Перед цим спікер повідомив, що фракції коаліції звернулися до нього з проханням перенести розгляд подань на 13 липня. Ця постанова не набрала достатньо голосів.

Андрій Парубій прогнозує, що парламент зможе вже на ранковому пленарному засіданні перейти до розгляду подань.

21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканості з п'яти депутатів парламенту - Андрія Лозового, Євгена Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата та Максима Полякова. Згодом ГПУ внесла подання про зняття недоторканності з Михайла Добкіна.

Депутата Борислава Розенблата виключили зі складу фракції "Блок Петра Порошенка".