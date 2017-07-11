Навальний погодився на дебати зі Стрєлковим

Копирайт изображения unian Image caption Стрєлков заявляв, що відповідальність за початок конфлікту на сході України лежить на ньому

Російський опозиціонер Олексій Навальний прийняв запрошення провести дебати з Ігорем Гіркіним (Стрєлков), який відомий активною участю у військових діях на сході України.

На своєму сайті Навальний пише, що йому цікава розмова зі Стрєлковим, який викликав його на дебати від імені російських націоналістів.

"Подібна розмова з Ігорем Івановичем Стрєлковим, який, звичайно, є виразником думки певної групи громадян РФ, мені цікава і я готовий в ній брати участь", - написав пан Навальний.

Опозиціонер додав, що розраховує на підтримку всіх виборців, які заявляють про свої націоналістичні погляди, не дивлячись на те, що з багатьма з них - в тому числі і зі Стрєлковим - у нього багато в чому розходяться погляди.

За словами Навального, найближчим часом його команда зв'яжеться зі Стрєлковим, щоб визначити час і формат дискусії.

Ігор Стрєлков - один з найвідоміших учасників боїв на території Донецької та Луганської областей в 2014 році.

Він вважається одним з головних ідеологів руху "Новоросія", який виступає на підтримку сепаратистів на Донбасі і на захист так званого "русского мира".

Крім того, він деякий час очолював "міністерство оборони" в самопроголошеній "Донецькій Народній Республіці". У 2014 році пішов "у відставку".

Він заявляв, що відповідальність за початок конфлікту на сході України лежить на ньому.

Також Стрєлков говорив, що сепаратистам на сході України потрібна військова допомога Росії.

Генпрокуратура України інкримінує Ігореві Стєлкову створення терористичної організації.