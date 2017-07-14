Добкін: у разі арешту заставу не вноситиму

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Депутат парламенту від "Опозиційного блоку" Михайло Добкін одержав письмову підозру, а також дав свідчення слідчим Генеральної прокуратури України. Доцільність його арешту суд розглядатиме пізніше.

13 липня Верховна Рада зняла депутатську недоторканість із Михайла Добкіна і дала згоду на його затримання та арешт.

Після допиту у ГПУ 14 липня Михайло Добкін сказав, що засідання суду, швидше за все, відбудеться "у понеділок-вівторок". Він заявив журналістам, що готовий до арешту і не має наміру вносити заставу для зміни запобіжного заходу.

"Я себе викуповувати не буду, це справа принципу. Збирати гроші по друзях не буду, бо це автоматично означатиме визнання своєї вини. Якщо вважатимуть мене винним, нехай тримають у слідчому ізоляторі", - сказав Михайло Добкін журналістам.

Звинувачення та виправдання

Генпрокурор Юрій Луценко під час розгляду подання у парламенті заявив, що Михайло Добкін був співучасником "земельного дерибану" у Харкові, коли у 2008 році обіймав посаду міського голови.

ГПУ підозрює Михайла Добкіна у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. На переконання прокуратури, міськрада незаконно виділила забудовникам у Харкові земельні ділянки загальною площею 77 гектарів.

"Слідство встановило, що у результаті дій Михайла Добкіна забудовники, порушуючи законодавство, оформили себе як житлово-будівельні кооперативи, припинили плату за оренду земельних ділянок", - заявив Юрій Луценко 13 липня на засіданні Верховної Ради.

Напередодні розгляду подання у Верховній Раді Михайло Добкін заявив, що вважає порушену справу політичною і такою, що не має юридичних перспектив. Він також висловив здивування, чому через 8 років прокуратура взялася за цю справу.

"Президентом тоді був Віктор Ющенко, міністром внутрішніх справ - Юрій Луценко. губернатором Харківської області Арсен Аваков. Генеральним прокурором був Олександр Медведько. Всі можливості припинити нібито протизаконні дії Харківської міської ради та харківського міського голови на той момент у них були в повному обсязі. Я був один, як кажуть, на кризі проти всього цього товариства... Зараз вони не знайшли нічого кращого, як підняти якісь питання 2008-2009 років", - заявляв Михайло Добкін в інтерв'ю "Громадському радіо".