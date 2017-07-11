Парламент почав розгляд подань ГПУ на депутатів

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Верховна Рада України почала розгляд подань Генпрокуратури про зняття недоторканності з депутатів парламенту.

Парламент на ранковому засіданні проголосував за те, аби не закривати засідання доти, доки не буде розглянуто п'ять подань ГПУ.

Планувалося, що розгляд почнеться о 12.30. Однак генпрокурор Юрій Луценко до парламенту в цей час не прийшов. Це викликало обурення депутатів, які вимагали, али генпрокурор негайно прибув до сесійної зали.

Генпрокуратура просить позбавити недоторканості Євгена Дейдея та Максима Полякова із фракції "Народний фронт", Олеся Довгого із групи "Воля народу", Андрія Лозового із фракції "Радикальна партія Олега Ляшка", Борислава Розенблата із фракції БПП та Михайла Добкіна із фракції "Опозиційний блок".

Подання на Михайла Добкіна ще має розглянути регламентний комітет, засідання якого призначене на середу, 12 липня.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Подання генпрокурора Юрія Луценка вже пообіцяли підтримати дві найбільші фракції - БПП та "Народний фронт"

Звинувачення ГПУ

Подання про зняття недоторканності з п'яти депутатів Юрій Луценко вніс до Верховної Ради 21 червня.

Напередодні генпрокурор опублікував у Facebook підозри прокуратури по кожному з них:

Євген Дейдей - "ознаки незаконного збагачення на суму 6.1 млн грн";

Олесь Довгий - "ознаки зловживання службовими обов'язками, вчинених у співучасті, з метою незаконного відчуження 10 земельних ділянок природно-заповідного фонду - заказника "Острів Жуків", загальною площею 44,25 га";

Андрій Лозовий - "ознаки навмисного ухилення від сплати податків в розмірі 1,846 млн грн";

Борислав Розенблат - "ознаки зловживання впливом та хабарництва на загальну суму 280 тис дол";

Максим Поляков - "ознаки хабарництва на суму 7,5 тис дол."

Подання на Михайла Добкіна ГПУ внесло 29 червня, звинувачуючи його у "зловживанні службовим становищем та сприянні шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок м. Харкова нормативною вартістю понад 220 млн грн".