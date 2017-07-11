Рада відхилила подання ГПУ про позбавлення недоторканності Дейдея

Копирайт изображения UNIAN Image caption Євген Дейдей вважає справу проти нього політичною

Верховна Рада України не дала згоди на притягнення до кримінальної відповідальності і позбавлення депутатської недоторканності депутата фракції "Народного фронту" Євгена Дейдея.

"За" проголосувало 192 депутати за необхідних 226.

Євген Дейдей сказав, що справа має "суто політичну складову".

Про політичне підґрунтя справи заявив також лідер фракції "Народного фронту" Максим Бурбак. Водночас він сказав, що фракція підтримує прохання прокуратури, аби їхній колега мав змогу захищатися у суді. Він також заявив про вибірковість порушення справ Генпрокуратурою та НАБУ, оскільки, як він твердить, подібні підозри можна висунути іншим членам парламенту.

Регламентний комітет Верховної Ради 3 липня не підтримав подання щодо Дейдея, заявивши, що вважає його недостатньо обґрунтованим.

Генпрокуратура підозрює Євгена Дейдея у привласненні активів у значних розмірах, не підтверджених декларацією про доходи.

"Є достатньо підстав говорити про незаконне збагачення Євгена Дейдея і його родини", - заявив Юрій Луценко з трибуни парламенту. Прокурор наголосив, що зняття депутатської недоторканності дозволить продовжити досудове слідство, а депутату - надати докази своєї невинуватості.

Юрій Луценко заявив, що досудовим розслідуванням було встановлено, що при документальному та офіційно підтвердженому доході Дейдея та його дружини за період з 01.06.2009 по 31.12.2016 у розмірі 1 млн 440 тис 705 грн, депутат набув у спільну власність активів на суму 6 млн 393 тис 993 грн.

За словами генпрокурора, йдеться, зокрема, про придбану квартиру та два автомобілі. Говорячи про докази у справі, він зазначив, що це, зокрема, відомості Державної фіскальної служби про доходи подружжя та матеріали з компанії "Київміськбуд". Юрій Луценко також сказав, що слідство вважає недостатніми твердження Євгена Дейдея про надання йому кредиту приватною особою.

Представники фракцій, що взяли участь в обговоренні, твердили, що докази вини депутата у поданні ГПУ не є переконливими, проте вони готові голосувати "за", аби остаточне рішення про вину чи невинуватість депутата визначив суд. Проте голосів "за" не вистачило - подання підтримували БПП, "Народний фронт", "Самопоміч" та "Батьківщина".

Цього дня Верховна Рада має розглянути ще чотири подання Генпрокуратури: на Максима Полякова із фракції "Народний фронт", Олеся Довгого із групи "Воля народу", Андрія Лозового із фракції "Радикальна партія Олега Ляшка", Борислава Розенблата із фракції БПП.

Подання на Михайла Добкіна із фракції "Опозиційного блоку" ще має розглянути регламентний комітет, засідання якого призначене на середу, 12 липня.