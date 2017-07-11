Парламент зняв недоторканність із Олеся Довгого
Верховна Рада України зняла депутатську недоторканність і дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності депутата групи "Воля народу" Олеся Довгого.
"За" проголосував 251 депутат.
Генпрокуратура підозрює Олеся Довгого у зловживанні службовим становищем за часів його роботи у Київраді. За даними ГПУ, у період із 2007 по 2009 р.р. службові особи Київдержадміністрації і особисто секретар Київради Олесь Довгий забезпечили ухвалення міськрадою рішень про незаконну передачу понад тисячу гектарів землі столиці, у тому числі заказника "Жуків острів" у приватну власність, що завдало значних збитків державі.
У той же час, регламентний комітет парламенту вказав на "істотні недоліки у доказах", які стосуються зловживання службовим становищем Олесем Довгим.
Сам Олесь Довгий заявив: "Можу сказати одне: закон не переступав". Він також назвав "нікчемним з юридичної точки зору подання прокурора" і закликав проголосувати за нього.
"Щоб раз і назавжди у суді поставити крапку у тих звинуваченнях, які доводиться чути багато років мені і моїй родині", - заявив депутат.
Луценко: "не вбивайте парламентаризм"
Цього дня Верховна Рада України не дала згоди на притягнення до кримінальної відповідальності і позбавлення депутатської недоторканності депутата фракції "Народного фронту" Євгена Дейдея.
Генпрокурор Юрій Луценко закликав депутатів повернутися до голосування за це подання і не відхиляти інших, оскільки це "вбиває парламентаризм".
"Ваше голосування вбиває парламентаризм. Не сумнівайтеся, я у вересні прийду знову із ще більшою кількістю подань", - заявив Юрій Луценко.
"Ви члени парламенту, а не члени клубу самооборони парламенту", - додав він.
Парламент має розглянути ще три подання Генпрокуратури: на Андрія Лозового із фракції "Радикальна партія Олега Ляшка", Борислава Розенблата із фракції БПП та Максима Полякова із фракції "Народний фронт".
Шосте подання - на Михайла Добкіна із фракції "Опозиційного блоку" - ще має розглянути регламентний комітет, засідання якого призначене на середу, 12 липня.