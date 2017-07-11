Парламент зняв недоторканність із Олеся Довгого

Копирайт изображения UNIAN Image caption ГПУ хоче притягти до відповідальності Олеся Довгого за його діяльність на посаді секретаря Київради

Верховна Рада України зняла депутатську недоторканність і дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності депутата групи "Воля народу" Олеся Довгого.

"За" проголосував 251 депутат.

Генпрокуратура підозрює Олеся Довгого у зловживанні службовим становищем за часів його роботи у Київраді. За даними ГПУ, у період із 2007 по 2009 р.р. службові особи Київдержадміністрації і особисто секретар Київради Олесь Довгий забезпечили ухвалення міськрадою рішень про незаконну передачу понад тисячу гектарів землі столиці, у тому числі заказника "Жуків острів" у приватну власність, що завдало значних збитків державі.

У той же час, регламентний комітет парламенту вказав на "істотні недоліки у доказах", які стосуються зловживання службовим становищем Олесем Довгим.

Сам Олесь Довгий заявив: "Можу сказати одне: закон не переступав". Він також назвав "нікчемним з юридичної точки зору подання прокурора" і закликав проголосувати за нього.

"Щоб раз і назавжди у суді поставити крапку у тих звинуваченнях, які доводиться чути багато років мені і моїй родині", - заявив депутат.

Луценко: "не вбивайте парламентаризм"

Цього дня Верховна Рада України не дала згоди на притягнення до кримінальної відповідальності і позбавлення депутатської недоторканності депутата фракції "Народного фронту" Євгена Дейдея.

Генпрокурор Юрій Луценко закликав депутатів повернутися до голосування за це подання і не відхиляти інших, оскільки це "вбиває парламентаризм".

"Ваше голосування вбиває парламентаризм. Не сумнівайтеся, я у вересні прийду знову із ще більшою кількістю подань", - заявив Юрій Луценко.

"Ви члени парламенту, а не члени клубу самооборони парламенту", - додав він.

Парламент має розглянути ще три подання Генпрокуратури: на Андрія Лозового із фракції "Радикальна партія Олега Ляшка", Борислава Розенблата із фракції БПП та Максима Полякова із фракції "Народний фронт".

Шосте подання - на Михайла Добкіна із фракції "Опозиційного блоку" - ще має розглянути регламентний комітет, засідання якого призначене на середу, 12 липня.