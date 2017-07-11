Гройсман: вирішили поновити переговори з Ryanair
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман провів спеціальну нараду щодо виходу з України компанії Ryanair та оголосив про поновлення перемовин з перевізником.
Про це він написав у Facebook.
"З метою вирішення ситуації провів спеціальну нараду з керівництвом мініфрастурктури, мін'юсту, аеропорту "Бориспіль", асоціації "Аеропортів України" та офісу залучення та підтримки інвестицій", - заявив пан Гройсман.
За його словами, вони ухвалили низку рішень.
Найперше, звернутись до НАБУ та антимонопольного комітету, щоб перевірити перебіг перемовин між "Борисполем" та Ryanair.
"Друге, вирішили поновити переговорний процес з Ryanair, до якого долучити разом з міністерством інфраструктури і аеропортом "Бориспіль" директора UkraineInvest - Ukraine Investment Promotion Office Даніеля Білака.
Також керівник уряду доручив прискорити розробку стратегії розвитку транспортної галузі у авіасегменті.
10 липня компанія Ryanair заявила про вихід з України через провал перемовин щодо польотів з аеропорту "Бориспіль".