Гройсман: вирішили поновити переговори з Ryanair

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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман провів спеціальну нараду щодо виходу з України компанії Ryanair та оголосив про поновлення перемовин з перевізником.

Про це він написав у Facebook.

"З метою вирішення ситуації провів спеціальну нараду з керівництвом мініфрастурктури, мін'юсту, аеропорту "Бориспіль", асоціації "Аеропортів України" та офісу залучення та підтримки інвестицій", - заявив пан Гройсман.

За його словами, вони ухвалили низку рішень.

Копирайт изображения Volodymyr.Groysman Image caption На засіданні був керівник "Борисполя"

Найперше, звернутись до НАБУ та антимонопольного комітету, щоб перевірити перебіг перемовин між "Борисполем" та Ryanair.

"Друге, вирішили поновити переговорний процес з Ryanair, до якого долучити разом з міністерством інфраструктури і аеропортом "Бориспіль" директора UkraineInvest - Ukraine Investment Promotion Office Даніеля Білака.

Також керівник уряду доручив прискорити розробку стратегії розвитку транспортної галузі у авіасегменті.

10 липня компанія Ryanair заявила про вихід з України через провал перемовин щодо польотів з аеропорту "Бориспіль".