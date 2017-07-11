Ryanair почала повертати гроші за скасовані рейси з України

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Авіакомпанія-лоукост Ryanair почала відшкодовувати гроші за скасовані рейси з України через вихід компанії з українського ринку.

У листі клієнтам авіакомпанія висловлює жаль через скасування рейсу та надає дві можливості відшкодування.

Перша - повернення повної суми сплачених грошей.

Друга опція - безкоштовно забронювати квитки на рейси з найближчих точок відправлення або прибуття.

У повідомленні вказується, що відшкодування коштів може зайняти трохи більше тижня.

Для ухвалення рішення пасажири мають три тижні.

10 липня Ryanair заявила про вихід з українського ринку через суперечки з аеропортом "Бориспіль".

Рейси з України компанія планувала розпочати у вересні.

З Києва анонсували рейси до Стокгольма, Манчестера, Лондона і Ейндговена, а зі Львова - до Лондона, Ейндговена, Берліна, Вроцлава, Кракова, Будапешта і Меммінгена.

Детальніше про ситуацію навколо Ryanair читайте тут.