Ryanair почала повертати гроші за скасовані рейси з України
Авіакомпанія-лоукост Ryanair почала відшкодовувати гроші за скасовані рейси з України через вихід компанії з українського ринку.
У листі клієнтам авіакомпанія висловлює жаль через скасування рейсу та надає дві можливості відшкодування.
Перша - повернення повної суми сплачених грошей.
Друга опція - безкоштовно забронювати квитки на рейси з найближчих точок відправлення або прибуття.
У повідомленні вказується, що відшкодування коштів може зайняти трохи більше тижня.
Для ухвалення рішення пасажири мають три тижні.
10 липня Ryanair заявила про вихід з українського ринку через суперечки з аеропортом "Бориспіль".
Рейси з України компанія планувала розпочати у вересні.
З Києва анонсували рейси до Стокгольма, Манчестера, Лондона і Ейндговена, а зі Львова - до Лондона, Ейндговена, Берліна, Вроцлава, Кракова, Будапешта і Меммінгена.
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